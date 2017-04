Abe visita a Rússia: reuniões com Putin para discutir a situação norte-coreana e outros

Nesta quinta-feira (27), o primeiro-ministro Shinzo Abe visitará a Rússia para uma reunião com o presidente Putin. No dia seguinte (28), está marcada outra reunião com Theresa May, na Inglaterra. Abe já partiu do Japão pelo Aeroporto de Haneda em uma aeronave especial.

Momentos antes de sua partida, Abe participou de uma coletiva de imprensa. “Além dos bons resultados obtidos na reunião de Nagato, em Yamaguchi, com o presidente Putin, desejo progredir constantemente nas negociações de tratados de paz. Desejo dar mais um passo na concretização das atividades econômicas conjuntas nos Territórios do Norte”, falou Abe.

Além disso, Abe também comentou sobre discussões para lidar com a situação da Coreia do Norte. “As tensões com a situação norte-coreana é um assunto urgente. Pretendo trocar opiniões sinceras sobre diversos temas, inclusive sobre a Síria, e lidar com essas situações em conjunto”.

O primeiro-ministro, quando chegar na Rússia na noite de quinta-feira (horário japonês), realizará a reunião de cúpula com o presidente Putin, cujo foco principal são as atividades em conjunto com a Rússia em relação aos Territórios do Norte, que ainda estão sob uma discussão não acabada.

Fonte: NHK News