4 coreanos que tentaram embarcar com ¥700 milhões são presos

Segundo os responsáveis pelas investigações, no final da tarde de quinta-feira (20), 4 homens de nacionalidade sul-coreana tentaram embarcar no Aeroporto Internacional de Fukuoka portando uma quantia em espécie superior a ¥700 milhões sem declaração.

Eles foram presos por violação das leis alfandegárias (Direito Aduaneiro), que proíbem o “transporte” de dinheiro em espécie que ultrapasse a quantia de ¥1 milhão para o exterior.

Os suspeitos negaram envolvimento com o caso do roubo de quase ¥400 milhões, que ocorreu no mesmo dia.

Roubo de quase ¥400 milhões no mesmo dia

Por volta das 12h25 de quinta-feira (20), um homem que tinha retirado ¥384 milhões em dinheiro do Banco Mizuho de Fukuoka foi roubado instantes depois do saque. O incidente aconteceu no estacionamento de Tenjin 1 Chome, no bairro de Chuo.

Segundo a vítima, os sujeitos utilizaram um spray lacrimogênio para neutralizá-la e roubar a mala onde o dinheiro foi guardado. A vítima foi abordada por dois homens que fugiram em uma wagon branca depois do incidente. Aparentemente, havia um terceiro envolvido que seria o motorista do veículo.

A vítima (29) era um funcionário de empresa e residente no bairro de Adachi (Tóquio) e sofreu ferimentos no pescoço e na cabeça.

Ele explicou para os policiais que iria entregar o dinheiro para um cliente. O banco confirmou que a vítima havia informado sobre o saque dessa grande quantia para a empresa.

A Polícia de Fukuoka iniciou as investigações no mesmo dia. Os responsáveis achavam que se tratava de um crime planejado.

Fonte: Asahi Shimbun