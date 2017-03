Yamato planeja aumentar as taxas de entrega

Com o agravamento da escassez da mão-de-obra e o aumento dos pedidos por Internet, a Yamato Unrin concordou com a medida de não aceitar entregas entre às 12h00 e 14h00 com o propósito de melhorar as condições de trabalho para a temporada de primavera.

A empresa também planeja aumentar as taxas de entrega completamente para melhorar a rentabilidade dos serviços de entrega. Se for aprovada, esse será o primeiro aumento em 27 anos.

A maior empresa de entregas domiciliares, Yamato Unrin, na noite de quinta-feira (16), concordou com as medidas de gestão e trabalho de revisar as formas de trabalho junto ao melhoramento do tratamento de ambas as partes (trabalhadores e clientes) para a temporada de vendas de primavera, já que o agravamento da escassez de mão de obra obrigava os entregadores a trabalharem por mais horas para suprir o excessivo número de pedidos por Internet.

Em relação aos serviços de entrega, além de abolir entregas entre o período de 12h00 e 14h00 a partir de Junho, a empresa decidiu que irá diminuir o horário final de admissão dos pedidos de re-entrega de 20:00 para 19:00 a partir do dia 24 de Abril.

A Yamato também planeja, aumentar completamente as taxas de entrega pela primeira vez em 27 anos para melhorar a rentabilidade dos serviços de entrega. Até o atual momento, a empresa está negociando o aumento das taxas com grandes empresas de vendas online. Além disso, a empresa está estudando o aumento das taxas de pequenas bagagens individuais e também planeja revisar as estruturas de taxas em Setembro.

Fora isso, como há a suspeita de alguns entregadores não terem recebido o pagamento das horas extras, a empresa irá investigar todos os 76 mil entregadores associados com a empresa e pagar as horas extras.

Fonte: NHK News