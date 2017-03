Vídeo de homem afirmando ser filho de Kim Jong Nam é postado no YouTube

O vídeo, postado no YouTube na terça-feira (7) por um grupo que se identifica como Cheollima Civil Defense, destaca um homem afirmando ser Kim Han Sol, cujo pai assassinado no aeroporto de Kuala Lumpur na Malásia, era meio irmão do atual líder norte-coreano Kim Jong Un.

Kim Han Sol tem sido visto como chave para identificar o corpo de Kim Jong Nam, com as autoridades malaias tentando coletar amostras de DNA de membros da família para ajudar a finalizar o processo de reconhecimento.

“Meu nome é Kim Han Sol da Coreia do Norte, parte da família Kim”, diz o homem no vídeo, em inglês. “Meu pai foi morto há alguns dias”. Atualmente estou com minha mãe e minha irmã… Esperamos que isso (situação) melhore logo”.

O Channel NewsAsia de Singapura confirmou com Do Hee Youn, um ativista da Coalizão dos Cidadãos para Direitos Humanos de Norte-Coreanos Raptados e de Refugiados, que o homem no vídeo é Kim Han Sol.

O homem mostra seu passaporte como prova de identidade durante o vídeo, mas os detalhes e imagens são cobertos por uma tarja preta. Não se sabe quando e onde o vídeo foi gravado.

O vídeo também foi postado no site da Cheollima Civil Defense, juntamente com uma declaração dizendo que o grupo estava protegendo a família de Kim Jong Nam.

“Agradecemos publicamente pela assistência humanitária de emergência proporcionada pelos governos do Reino dos Países Baixos, da China, dos Estados Unidos e um quarto governo anônimo, para proteger esta família”.

Kim Jong Nam morreu após ser atacado com uma substância altamente tóxica, o agente nervoso VX, no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, na Malásia, no dia 13 de fevereiro.

Sua morte espalhou problemas diplomáticos entre a Coreia do Norte e a Malásia.

Fonte: Mainichi Imagem e vídeo: YouTube