Tochigi: estudantes são atingidos por avalanche em estação de esqui

Por volta das 9h20 da manhã de segunda-feira (27), ocorreu uma avalanche nas proximidades da “Estação de Esqui para famílias do Onsen de Nasu” localizada na província de Tochigi, e professores e estudantes do ensino médio (colegial) do clube de montanhismo que estavam realizando uma atividade com outras escolas se envolveram no acidente.

Segundo a Divisão de Gestão de Emergência da província, professores e alunos do Colégio de Odawara foram atingidos por uma avalanche e 6 dos estudantes sofreram parada cardíaca. Além disso, perdeu-se contato com 3 alunos e 1 professor; outros 3 estão feridos.

A polícia e o corpo de bombeiros estão investigando se não há outras pessoas que foram atingidas pela avalanche e está realizando as operações de resgate.

De acordo com o Comitê Educacional da Prefeitura, naquele momento, uma sessão de treino de montanhismo em conjunto estava sendo realizada por 65 professores e alunos do clube de montanhismo de 7 colégios da província de Tochigi.

Na plataforma de observação meteorológica instalada no Nasu Kogen (região do pé da Montanha de Nasu) em Tochigi, a neve começou a se acumular na madrugada do dia 27 e, às 9h da manhã, o acúmulo de neve chegou aos 33 centímetros. Devido a isso, a Agência Meteorológica do Japão (JMA, sigla em inglês) emitiu um alerta de emergência de avalanches e neve pesada para o bairro de Nasu e outros.

Às 10h37, as Forças de Autodefesa (Jieitai) receberam um pedido de ajuda do governador de Tochigi e enviaram o “12º Pelotão Especial” da cidade de Utsunomiya.

Fonte: NHK News