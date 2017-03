Tempo: temperaturas de primavera para este fim de semana

Hoje, o tempo ficou ensolarado entre Kanto e as regiões a oeste do Japão, e a temperatura foi mais alta do que ontem. Os ventos estão se enfraquecendo e os raios solares estão iluminando o dia. Entretanto, em Hokkaido e Tohoku, os ventos que sopram do norte estão um pouco fortes e há alguns lugares com neve e tempestades.

Previsão por região

A previsão indica temperaturas máximas de 14ºC em Kagoshima, Fukuoka, Kochi, Hiroshima, Nagoia e Tóquio, 13ºC em Osaka e 10ºC em Sendai. Veja mais detalhes abaixo.

Okinawa – Tempo nublado devido ao ar úmido da região e choverá em alguns lugares à noite. Temperatura máxima de 20ºC em Naha.

Kyushu, Shikoku, San’yo, porção central e meridional de Kinki – Embora o tempo tenha ficado ensolarado no período da manhã, começará a ficar nublado a partir do período da tarde, mas, aparentemente, não irá chover e nevar.

San’in e norte de Kinki – O tempo começou a melhorar no início da tarde.

Tokai – Tempo ensolarado e céu azul o dia inteiro.

Kanto – A região de Kanto também terá um tempo ensolarado e calmo. Porém, a partir do fim da tarde, poderá nevar e chover repentinamente em alguns lugares.

Hokuriku – Choverá e nevará em alguns lugares, mas a intensidade será fraca.

Tohoku – Embora o tempo estava ensolarado no lado do Pacífico, ventos gelados vindos do norte ficarão mais fortes. No lado do Mar do Japão, os ventos também ficarão mais intensos nas áreas costeiras e poderá haver tempestades de neve em alguns lugares.

Hokkaido – Nevará principalmente nas partes mais ao norte da região.

Previsão para amanhã (17)

Em Okinawa, o dia amanhecerá nublado e chuvoso, mas o tempo ficará ensolarado a partir do início da tarde. A temperatura máxima será de 20ºC durante o dia.

Em Kyushu, Chugoku, Shikoku, Kinki e Tokai, o dia ficará ensolarado. A previsão indica temperaturas de 15ºC.

Em Kanto Koshin, a temperatura ficará em torno de 15ºC em muitos lugares. A partir do fim da tarde, choverá em Yamanashi e Kanagawa, mas a precipitação será fraca.

Já nas regiões ao norte do Japão, as temperaturas máximas serão de 10ºC em Hokuriku e Kanto e 5ºC em Hokkaido devido ao tempo nublado e chuvoso no período da manhã.

Previsão para o restante da semana

A previsão indica um tempo de primavera até o fim da semana. Temperaturas ideias para realizar passeios com a família!

Na segunda-feira (20), como um centro de baixa pressão atmosférica está se aproximando pelo oeste, choverá principalmente nas cidades de Kyushu e Kinki próximas ao Pacífico, mas o tempo continuará ensolarado no restante das regiões.

Na terça-feira, esse centro de baixa pressão prosseguirá para o leste, atingindo as regiões de Tokai, Kanto, Hokuriku e Tohoku, trazendo chuva para essas regiões.

Já na quarta-feira, o tempo voltará a ficar ensolarado em boa parte do Japão.

Fonte: Tenki JP