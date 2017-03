Sharp irá doar ¥3000 para todos os funcionários do país

Como a Sharp conseguiu reter custos após ter se afiliado com a Hon Hai, empresa chinesa de serviços de manufaturação de eletrônicos, entre os meses de Outubro e Dezembro do ano passado, a empresa teve um orçamento final positivo após 2 anos e 3 meses. Fora isso, a previsão de lucros e perdas da Sharp indica que a empresa continuará no positivo até a segunda metade deste ano fiscal.

Nestas circunstâncias, a Sharp declarou nesta sexta-feira (31/mar) que iria doar ¥3.000 em dinheiro para todos os 19.000 funcionários da empresa. O dinheiro será entregue em um envelope com a mensagem “Prova de Agradecimento” na frente e a seguinte frase no outro lado: “O resultado de todos os esforços que realizamos junto a vocês certamente está ligado com nossa (boa) performance. Agradecemos de coração. Esperamos que vocês consigam se inspirar ainda mais”. Esta frase foi escrita pelo novo presidente Seigo Tai.

O valor total deste pagamento será de aproximadamente ¥60 milhões. Segundo a Sharp, doar dinheiro para os funcionários não é um exemplo muito visto recentemente.

Fonte: NHK News

