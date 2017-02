Robôs são usados para atender clientes em restaurantes e academia no Japão

A Microsoft Japan e a Headwaters criaram um sistema de inteligência artificial (IA) com base na nuvem (cloud), o qual permite aos robôs atenderem clientes em restaurantes e outros estabelecimentos comerciais.

O sistema, lançado em 17 de fevereiro, é uma combinação do Azure da Microsoft e de um conjunto de serviços com base em IA, que inclui reconhecimento facial e processamento de linguagem natural, além do serviço de nuvem da desenvolvedora de sistemas Headwaters, que conecta os robôs à Internet para recuperar informações armazenadas. Os robôs que usam o sistema podem reconhecer as faces dos clientes e conversar em linguagem natural enquanto eles visitam as lojas.

As duas empresas conduziram estudos de viabilidade em um bar localizado em Tóquio e em uma academia em Yokohama (Kanagawa) para verificar se os robôs podem realmente melhorar a satisfação dos clientes.

Em um restaurante de lámen na capital do Japão, onde o sistema esta sendo testado desde janeiro deste ano, o robô cumprimenta os clientes cujas faces foram registradas com antecedência através de um aplicativo para smartphone. Ele emite cupons dependendo de quantas vezes os clientes visitam o estabelecimento, além de deduzir a idade estimada do cliente pela suas características faciais. Em breve, segundo o restaurante, o sistema será introduzido plenamente.

O sistema também envia informações dos clientes a tablets manipulados por atendentes humanos para melhorar suas habilidades em servir os fregueses, disseram as desenvolvedoras. Os estabelecimentos comerciais podem usar tais informações combinadas com dados de venda para analisar o comportamento dos clientes e desenvolver novos produtos e serviços.

Fonte e imagem: Nikkei