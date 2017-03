Rei da Arábia Saudita visitará o Japão com 1.000 membros da família e outros

O rei da Arábia Saudita, o país com as maiores jazidas de petróleo do mundo, visitará o Japão no domingo (12) depois de quase meio século. Como os líderes dos países produtores de petróleo do Oriente Médio são conhecidos por sua extravagância e luxo mesmo em viagens ao exterior, o rei trará consigo 1000 membros de sua família e de sua comitiva pessoal.

Devido a isso, os quartos de hóspedes dos hotéis de luxo de Tóquio estão com suas reservas preenchidas e muitos carros de luxo foram assegurados por eles. Um tipo de “tratamento especial para a Arábia”.

O rei Salman (81) ficará no Japão até a próxima quarta-feira (15) e realizará uma reunião com o primeiro-ministro Shinzo Abe na segunda-feira (13).

No dia 5, no Aeroporto de Haneda (Tóquio), um avião fretado trouxe uma rampa especial de tipo escada rolante. Segundo os responsáveis, essa rampa foi providenciada pelo governo da Arábia Saudita para o rei Salman poder descer do avião com calma e segurança.

Já se passaram 46 anos desde a última visita de um rei da Arábia Saudita, que foi realizada em Maio de 1971 pelo rei Faisal. Desta vez, o rei Salma trará o príncipe árabe e 10 ministros do país, além de membros de sua família real e de sua comitiva pessoal. Aparentemente, serão mais de 1000 pessoas, mas o governo japonês não sabe o número exato.

Segundo funcionários do governo japonês, em Setembro do ano passado, quando o sétimo filho do rei, o príncipe Mohammad bin Salman Al Saud (31) visitou o Japão, vieram cerca de 500 pessoas em 13 aviões, e cerca de 200 carros foram preparados para eles. Desta vez, o governo espera o dobro disso.

Fonte: Asahi News Imagem: Sputnik News