Província de Kanagawa terá ambulância para grávidas

Como o único hospital com um departamento de obstetrícia e ginecologia no bairro de Yugawara, localizado no oeste de Kanagawa, fechou há 6 anos, as moradoras grávidas tinham que ir para os hospitais das cidades mais próximas de Odawara e Atami (Shizuoka).

Devido a isso, para dar suporte às grávidas em partos urgentes, o bairro irá introduzir “ambulâncias para partos urgentes” (産急車 – Sankyusha) para transportar as mulheresao hospital mais próximo no caso de a bolsa estourar ou contrações abdominais fortes.

Essas ambulâncias especiais serão colocadas no corpo de bombeiros e, ao receber uma chamada urgente, especialistas em salvamento e outros também entrariam na ambulância no caso de emergências, e a ambulância levaria a grávida para um hospital.

Ao se inscrever com antecedência, além dos cidadãos de Yugawa, os moradores do bairro vizinho de Manazuru, que está sob a jurisdição dos bombeiros, também poderão utilizar o serviço gratuitamente. Yugawara pretende implementar esse sistema no ano fiscal de 2018.

O Departamento de Bombeiros do Ministério de Assuntos Internos e Comunicação (FDMA, sigla em inglês) acredita que está é a primeira vez no país inteiro que “ambulâncias para partos urgentes” foram implementadas.

O Chefe do Departamento de Bombeiros de Yugawara, Katsuyuki Oide disse: “Desejo que todas as mulheres utilizem (a ambulância) para terem um parto tranquilo”.

Fonte: NHK News