Presidente da Coreia do Sul sofre impeachment

O Tribunal Constitucional anunciou a decisão do impeachment da presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye por escândalos políticos e alguns casos polêmicos envolvendo a presidente e sua melhor amiga. A presidente foi imediatamente removida do cargo e as próximas eleições para presidente ocorrerão dentro de 60 dias. Esta foi a primeira vez que um presidente da Coreia sofreu um impeachment.

O Tribunal Constitucional, que vinha julgando a determinação do impeachment da presidente Park Geun-hye, no dia 10, anunciou o impeachment da presidente, que foi afastada do cargo e está desempregada.

Sobre os motivos da decisão, a presidente da Corte Constitucional, Lee Jung-Mi disse: “A presidente Park, durante seu período de posse, negava as acusações contra Choi Soon-sil (amiga da presidente) e estava envolvida em casos de corrupção. Além disso, ela mostrava a intenção de proteger a constituição, pois não respondeu às investigações da perícia e da promotoria especial e não aprovou as investigações do escritório executivo do presidente”. A partir disso, a decisão do impeachment da presidente foi unânime, com a aprovação dos 8 juízes do tribunal.

Em relação a isso, o governo realizará as próximas eleições presidenciais dentro de 60 dias. Esta é a primeira vez que um presidente da Coreia foi destituído, e a presidente Park terá que desocupar o escritório executivo em 10 dias.

A perícia havia acusado a presidente Park por abuso de poder ao ter contribuído ilegalmente com um investimento de ¥7.6 bilhões em duas fundações profundamente envolvidas com a presidente.

Durante a presidência, Park Geun-hye não podia receber processos criminais, mas, como ela foi removida do cargo, há a possibilidade de ela ser presa e processada.

Fonte: NHK News