Premium Friday: será que trouxe resultados?

A Premium Friday rendeu bons resultados, mas, mesmo assim, as vendas no mês de fevereiro foram fracas.

Quatro grandes lojas de departamento anunciaram suas vendas para o mês em questão, e o primeiro dia da Premium Friday, que aconteceu em 24/Fev, em relação à última sexta-feira de fevereiro do ano anterior, teve um aumento nas vendas.

A taxa de crescimento foi de 17% para a J. Front Retailing, que administra a loja de departamentos Daimaru Matsuzakaya, 6% para a Takashimaya, 5.6% para a Sogo & Seibu e 0.7% para a Isetan Mitsukoshi Holdings.

Por outro lado as vendas do mês 2 em relação ao ano anterior, que era um ano bissexto, e levando em consideração que este fevereiro tinha um dia a menos, excluindo a Sogo & Seibu, todas as outras 3 empresas tiveram vendas menores que a do ano passado.

Em relação a Premium Friday, a J. Front Retailing falou: “Não podemos simplesmente comparar (com os outros anos), pois outros fatores influenciaram”. Por outro lado, a Takashimaya disse: “Teve um certo resultado. Esperamos continuar com esse sistema e aumentar o consumo dos clientes”.

As “Premium Fridays” foram estabelecidas pelo governo para permitir aos trabalhadores saírem mais cedo do serviço na última sexta-feira de cada mês, tendo como objetivo estimular o consumo.

Fonte: FNN News