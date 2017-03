Novas bebidas de manga e tangerina do Starbucks

A Starbucks Japan lançará novos drinks voltados para a primavera! “Sunshine Mandarin Mango Tea Frappuccino” e “Sunshine Mandarin Mango Tea” a partir do dia 15 de Março (quarta-feira).

Os drinks da linha de produtos Sunshine Mandarin Mango Tea chegarão em todas as lojas do Starbucks do Japão. Os chás limitados para esta temporada reúnem a harmonia do fascinante sabor da manga e tangerina com a adição de leite de coco. Drinks de chás para aproveitar a emoção da chegada da primavera.

“Sunshine Mandarin Mango Tea” (サンシャイン マンダリン マンゴー ティー) é preparado a partir do chá das deliciosas e doces “youth berrys” como base com a adição de tangerinas e mangas, uma combinação de frutas perfeitas para serem misturadas. Um delicioso drink quente para saborear essas frutas cítricas.

A tangerina, que possui uma leve acidez e uma rica doçura, e a manga, que possui um delicioso sabor e uma fragrância única, lembram a alegria da primavera. Fora o leite de coco que adiciona um gostinho suave e leve para a bebida.

“Sunshine Mandarin Mango Tea Frappuccino” (サンシャイン マンダリン マンゴー ティー フラペチーノ) é um drink preparado especialmente para deixar um sentimento de entusiasmo devido a sua textura e sabor. O chá preto com leite, juntamente com a tangerina e manga, é preparado com a adição da base feita com coco e com a característica textura suave do coco torrado.

[Informações dos Produtos]

“Sunshine Mandarin Mango Tea” (サンシャイン マンダリン マンゴー ティー)

Preço: Short – ¥430 + impostos – Tall – ¥470 + impostos – Grande – ¥510 + impostos – Venti – ¥550 + impostos

“Sunshine Mandarin Mango Tea Frappuccino” (サンシャイン マンダリン マンゴー ティー フラペチーノ)

Preço: Tall – ¥570 + impostos

Período de vendas: 15 de Março (quarta-feira) ~ 12 de Abrilde 2017 (quarta-feira)

Disponibilidade: Todos as Starbucks do país (exceto em algumas lojas)

* As vendas acabarão com o fim do estoque

[Informações de Contato]

Starbucks Coffee Japan – TEL: 03-5745-5890

Fonte: Starbucks JP