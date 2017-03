NASA propõe ousada ideia para tornar Marte habitável

Para permitir que Marte seja um planeta habitável no futuro, a construção de um campo magnético artificial entre o Sol e Marte conseguiria bloquear os ventos solares e construir uma atmosfera ao redor do planeta vermelho. Este plano ousado foi proposto por cientistas da NASA.

Por que impedir os raios solares melhoraria o ambiente de Marte?

Entre os dias 27/Fev e 1º/Mar, a NASA realizou o workshop “Visão científica planetária 2050“. O “plano de melhoramento do ambiente de Marte” foi apresentado durante esse workshop.

Embora Marte atualmente apresente uma atmosfera extremamente fina, acredita-se que antigamente o planeta vermelho era coberto por um mar de água e pesquisas recentes apontam que existem grandes quantidades de gelo no subterrâneo e em uma parte da superfície.

Os ventos solares, contêm partículas com altas energias e, por meio de uma intensa ação de erosão, espalham o vapor d’água na superfície de Marte. Se os ventos solares forem bloqueados por um campo magnético, a perda da atmosfera pararia e, segundo as simulações, em meio ano a pressão atmosférica subiria para metade da pressão terrestre. A temperatura também subiria cerca de 4ºC e conseguiria derreter o gelo rico em gás carbônico das calotas polares ao norte do planeta. Como resultado, o gás carbônico na atmosfera geraria o efeito estufa, e derreteria o gelo de Marte formando rios e oceanos.

Maneiras de manter um campo magnético

Então, como seria possível manter um campo magnético no espaço sideral por um longo período de tempo? Na proposta da NASA, um dispositivo que gera um campo magnético seria colocado por um veículo espacial em um dos pontos de Lagrange (L1), onde a gravidade entre Marte e o Sol é equivalente. Após isso, o dispositivo manteria uma posição relativa entre Marte e o Sol.

De acordo com a imagem mostrada pela NASA, por meio da influência do dispositivo de geração de campos magnéticos, 3 camadas de escudos denominadas magnetopausa, magnetosfera e cauda magnetosférica aparecerão. Com estes escudos, a ação de erosão dos raios solares seriam significativamente reduzidas

Segundo a proposta, a força magnética (densidade do fluxo magnético) necessária para gerar um campo magnético seria de 1~2 Teslas, o que já seria possível com a tecnologia atual, já que um imã supercondutor de 1 Tesla está sendo testado em um carro de motor linear em Yamanashi.

Fonte: Newsweekjapan