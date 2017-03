Março de 2011: Japão marca 6 anos do Grande Terremoto de Tohoku

Hoje, 11 de março, o Japão marca 6 anos do terremoto e tsunami de Tohoku, conhecido também como o Higashi Nihon Daishinsai.

Às 14h46 do dia 11 de março de 2011, o Japão foi atingido por um terremoto de magnitude 9, o maior já registrado na história da nação e um dos 5 mais poderosos do mundo.

O epicentro foi localizado a cerca de 70 km a leste de Tohoku, na província de Miyagi, nordeste do Japão. O tremor sacudiu construções em grande parte do nordeste do país.

A energia liberada pelo terremoto produziu um enorme tsunami. Uma hora após o terremoto, casas e campos em cidades localizadas na costa marítima foram destruídas por massivas e sucessivas ondas de 4 a 5 metros de altura.

O tsunami foi a causa da maioria das mortes que resultaram do desastre. Cidades inteiras foram destruídas.

O tsunami também ocasionou um desastre nuclear quando a usina Fukushima Daiichi foi inundada por ondas, causando uma falha no sistema de refrigeração, seguido de um colapso do reator nuclear e a liberação de materiais radioativos.

Dezenas de milhares de pessoas foram forçadas a evacuar dentro de um raio de 20 km da área em torno do reator. A operadora da usina, a Tokyo Electric Power Company (TEPCO) disse que 45 toneladas de água radioativa foram liberadas no oceano.

A TEPCO iniciou o longo e perigoso processo de desativação da instalação que poderá levar décadas e custar dezenas de bilhões de dólares.

Na última contagem, 15.894 pessoas morreram no terremoto seguido do tsunami; 2.562 desaparecidas ainda não são contabilizadas em várias cidades.

