Ladrão é preso em flagrante dentro de trem

Sato Toshimasa (55) foi preso em flagrante na manhã deste último domingo (26) por um policial à paisana.

A vítima estava dormindo dentro do trem por volta das 7h30 da manhã, quando Sato foi visto pelo policial no momento do furto.

Ao ser detido, Sato tinha 6 cartões de crédito seguramente de suas vítimas, mas nega qualquer envolvimento com o furto dos mesmos.

Somente neste mês de março, a polícia metropolitana de Tóquio já havia registrado mais de 70 casos de vítimas de furto dentro dos trens da linha Yamamote.

Fonte: ANN News