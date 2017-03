Japão: 40% dos jovens já sofreram algum tipo de violência pelo parceiro(a)

Em relação aos abusos causado pelos (as) namorados(as), uma NPO (ou ONG, sigla em português) de Yokohama realizou uma pesquisa com jovens entre o ensino fundamental II e a faculdade, e descobriu que aproximadamente 40% já haviam passado por algum tipo de abuso ou violência.

Esta pesquisa, que foi realizada pela Empowerment Kanagawa (エンパワメントかながわ), uma ONG que apoia as vítimas de abuso e violência sexual no Japão, ocorreu entre Outubro e Dezembro do ano passado e, com o apoio de grupos de apoio locais, obteve resposta de 1329 alunos do ensino fundamental II, ensino médio e faculdade com experiência de namoro.

A ONG descobriu que 517 dos entrevistados (39%) já tiveram uma experiência de abuso ou violência pelo parceiro(a). Além do abuso físico e verbal, alguns entrevistados responderam que passaram por experiências desagradáveis como limitação dos relacionamentos com amigos pelo parceiro(a) ou terem sido obrigados a pagar as despesas dos encontros.

Dentre os entrevistados, 52% das alunas entre 12 e 15 anos de idades responderam que estavam enfrentando abusos.

Maki Abe, membro da ONG, disse: “Como no pior dos casos uma situação de violência pode causar problemas, é melhor que essas pessoas procurem ajuda de pessoas ao seu redor”.

Fonte: NHK News