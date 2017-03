Indústrias de moyashi passam por apuros nas vendas

A Associação de Produtores de Moyashi, formada por produtores dos brotos germinados, publicou uma nota dizendo que “os esforços com redução de custos ultrapassaram o limite e não é possível realizar uma administração saudável” devido à queda no custo de venda e ao aumento dos custos com pessoal e do preço da matéria-prima. Como também há supermercados que vendem o produto com o preço inferior ao de entrega, a associação falou que “deseja que os consumidores entendam os apuros da indústria e que os supermercados vendam pelo preço correto”.

O feijão-mungo ou feijão-da-china, matéria-prima do moyashi, devido à problemas como tempo ruim e outros, o preço de importação dos moyashi cultivados na China aumentou em 3 vezes em relação ao ano de 2005 (preços obtidos em janeiro deste ano). Além disso, devido à má taxa de extração e problemas no cultivo e à baixa taxa de germinação de sementes, as despesas com pessoal aumentaram e a gestão está passando por apuros. A queda do preço de vendas também é grave.

Em 2009, havia mais de 230 empresas de fabricação e produtores em todo o país. Dentre eles, mais de 100 empresas saíram do ramo e, atualmente, há menos de 130. O presidente da associação, Shoji Hayashi falou: “Desejo que parem de competir pelo preço mais barato, e vendam um pacote por ¥40 ao menos” para os varejistas.

Fonte: The Japan Agricultural News