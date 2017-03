Incêndio em fábrica de Ibaraki: ordem de evacuação para 749 famílias

Na tarde desta sexta-feira (17) ocorreu um incêndio em uma fábrica de reciclagem de resíduos de óleo do parque industrial de Tsukuba (Ibaraki).

De acordo com os bombeiros, eles estão apressando as atividades para resgatar um funcionário da empresa que ficou dentro do local. Além disso, a cidade de Inashiki emitiu ordem de evacuação para 749 famílias de 4 bairros perto da área.

Por volta do meio-dia, a polícia e os bombeiros receberam informações de que a fábrica de Ibaraki da Sanwa Yuka, localizada no parque industrial de Tsukuba, em Kamai (Inashiki, Ibaraki) estava pegando fogo. O teto da indústria estava queimado e caído no chão, e as atividades de combate a incêndios continuam até agora.

Esta fábrica realizava reciclagem de resíduos de óleo e, segundo os bombeiros, diversos latões com álcool e tíner estavam pegando fogo.

De acordo com os bombeiros, um dos trabalhadores não conseguiu sair da fábrica e não é mais possível contatá-lo por telefone. Os bombeiros estão apressando as atividades de resgate do trabalhador.

Além disso, por volta das 14h45, a cidade de Inashiki emitiu ordem de evacuação para 749 famílias de Kamai, Mitsuba, Aba e Amata e, através de um rádio de prevenção de desastres, alerta os moradores a evacuarem.

A fábrica de Ibaraki da Sanwa Yuka está localizada no parque industrial de Tsukuba, que reúne 10 empresas indústrias que realizam a fabricação de produtos de metal e peças eletrônicas.

