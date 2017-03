Hotel que flutua na água será a nova atração de parque temático no Japão

Parque temático holandês vai oferecer cápsulas que flutuam até uma ilha de atrações.

Imagine o que seria deitar-se em na cama em uma cápsula flutuante e olhar as estrelas enquanto o compartimento é levado pelas águas até uma ilha deserta de um dia para outro. Essa é a experiência que um grande parque temático na província de Nagasaki planeja oferecer ainda este ano.

O Huis Ten Bosch, um parque temático holandês localizado na cidade de Sasebo, está desenvolvendo um novo serviço em que hóspedes do hotel passam a noite em cápsulas esféricas com parte do topo projetado como um quarto.

De um dia para o outro, as cápsulas se movem lentamente até uma ilha que destaca atrações.

O Huis Ten Bosch possui uma ilha desabitada de 39.000 metros quadrados a cerca de 6km ao sudoeste do parque, na Baía de Omura. Novas atrações no estilo aventura estão sendo construídas em toda a ilha, informou a operadora.

“Esperamos que o novo serviço ajude a atrair mais turistas, tanto japoneses como estrangeiros, na sequência do lançamento em 2015 do Henn na Hotel, apelidado de “robot hotel” em que robôs trabalham atendendo hóspedes, limpando quartos e outros serviços.

Uma pernoite na cápsula flutuante, uma estrutura de dois andares que acomoda até 4 pessoas, custará em torno de ¥30.000 a ¥40.000, segundo a Huis Ten Bosch Co.

Fonte e imagem: Japan Times