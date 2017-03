Gastos com smartphone atingiram o maior valor em 2016

A média dos gastos com comunicação de telefones celulares (incluindo PHS) por família em 2016 foi de ¥96.306, um aumento de mais de 5% em comparação com os gastos médios de ¥91.306 em 2015 (aumento de ¥5.000), segundo dados recentes publicados pelo Ministério de Assuntos Internos e Comunicação (MIC, sigla em inglês).

Ao observar as pesquisas de orçamento familiar do MIC desde 2000, os gastos com comunicação móvel em 2010 foram de ¥79.918 e, por 6 anos consecutivos, o valor foi aumentando anualmente. Ao calcularmos a porcentagem dos gastos com comunicação móvel perante os gastos familiares, essa proporção foi de 0.81% em 2000 e 3.31% em 2016, a carga do agregado familiar aumentou cada vez mais nestes últimos 16 anos.

O motivo disso é o aumento do número de novos contratos de smartphones e, consequentemente, do gasto de transferência de celulares convencionais para smartphones e do acréscimo do número de dados para uso.

Em dezembro de 2015, o primeiro-ministro Shinzo Abe falou: “A atenuação dos gastos familiares em relação às taxas móveis e outras são um grande problema” durante o Conselho de Política Fiscal e Econômica, e instruiu a ministra dos assuntos internos, Sanae Takaichi, a estudar uma solução. Takaichi pediu a atenuação das taxas de comunicação para as 3 grandes empresas de telecomunicação do país, e as três empresas mostraram planos mais baratos que os convencionais.

Além disso, o MIC pediu às três empresas para pararem as vendas de smartphones por preços muito baixos. Logo, as empresas começaram a fornecer serviços de descontos e pontos, mas ainda não é o suficiente para diminuir os gastos familiares.

Em relação ao fato de os gastos familiares não terem diminuído, o MIC explicou: “Enquanto o número de contratos de smartphones estiver aumentando, será difícil nossas políticas refletirem nas famílias”. Entretanto, o ministro Takaichi pretende continuar se esforçando.

Fonte: Mainichi Shimbun Imagem: FNN News