Fenômeno inesperado surge do terremoto de 2011

O nível da superfície da costa do Pacífico no nordeste do Japão vem subindo desde quando afundou no forte terremoto de março de 2011, levando a ações para reduzir a altura de quebra-mares não finalizados em algumas áreas.

Segundo a reportagem divulgada pelo Japan Today, o nível alterado da superfície reflete os movimentos litosféricos ativos constantes 6 anos após o terremoto de magnitude 9, que enviou um enorme tsunami a uma grande região.

A Autoridade de Informação Geoespacial diz que não são todas as áreas que subiram com o passar dos anos, e que é difícil prever tendências futuras dada a complexidade do fenômeno.

De acordo com Tsukuba, uma agência governamental com sede na província de Ibaraki, observações de satélite mostram que um lugar na Península de Oshika, na província de Miyagi, subiu 40cm a partir de seu nível medido no dia após o terremoto de março de 2011.

No terremoto, a superfície afundou mais de 1 metro e moveu cerca de 5 metros ao leste.

Vários lugares usados como pontos de medida de altura para projetos de trabalho público também mostraram amplos deslocamentos ascendentes na elevação na região da costa do Pacífico, de acordo com dados divulgados pela agência no mês passado.

Comparado aos dados atualizados em outubro de 2011, os pontos de medidas aumentaram 30cm em Ishinomaki, 24cm em Kesennuma (ambas em Miyagi), 17cm em Kamaishi (Iwate) e 14cm em Shinchi (Fukushima).

Em linha com as mudanças, a altura dos quebra-mares em 89 locais em Miyagi que ainda precisam ser concluídos será reduzida em 30cm. No porto de Ayukawa, na Península de Oshika, o trabalho terá início em abril ou um pouco depois para reduzir a ponta de 30cm do quebra-mar, cuja altura foi elevada em um projeto de reconstrução concluído em outubro de 2014.

Em contraste com a elevação em áreas costeiras no lado do Pacífico, a costa do Mar do Japão, no nordeste do arquipélago afundou constantemente, com a cidade de Yuzawa, na província de Akita, registrando um desnível de aproximadamente 30cm desde antes do terremoto de 2011, de acordo com a agência.

“A longo termo, há uma possibilidade de que a costa do Pacífico pode começar a afundar novamente, mas é difícil prever a ocorrência”, disse Satoshi Fujiwara, pesquisador sênior na Autoridade de Informação Geoespacial.

Fonte: Japan Today