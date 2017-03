Duas irmãs morreram após carro ter caído no mar

Na madrugada de quinta-feira (9), na cidade de Nagasaki (província homônima), um carro caiu no mar enquanto passava perto de um cais e duas irmãs na faixa dos 40 anos que estavam dentro do veículo morreram.

Por volta das 3h de quinta-feira, a polícia recebeu a chamada informando que “um carro havia caído no mar em Kogakura (Nagasaki)”. Os policiais que foram ao local verificaram o veículo que caiu no mar próximo ao cais e transportaram as duas mulheres para um hospital, mas a morte de ambas foi confirmada.

De acordo com a polícia, as duas irmãs, de 44 e 47 anos, residiam na cidade de Nagasaki. Quando carro caiu no mar, a irmã mais nova tentava entrar em contato com seu pai por telefone.

O local do acidente era uma rodovia nacional a aproximadamente 7km da Estação JR Nagasaki. A polícia continuará as investigações.

Fonte: NHK News