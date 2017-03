Dois milhões de turistas estrangeiros visitaram o Japão em fevereiro

Segundo a Organização Nacional de Turismo no Japão (JNTO, sigla em inglês), 2.035.800 turistas estrangeiros visitaram o Japão no mês passado. Este número foi 7.6% maior em relação ao ano anterior, que teve um dia a mais por ser bissexto, e o maior já registrado para o mês de fevereiro.

Separando por país e região, o número de estrangeiros vindos da China foi de 509.100, um aumento de 2% em relação ao mesmo período do ano passado, seguido por Taiwan com 343.000 visitantes, uma queda de 1.7% em relação ao mesmo período do ano passado. A diminuição de turistas taiwaneses pode ser explicada pelo fato do ano novo lunar e das Férias de Festival de Primavera terem iniciado em janeiro.

Por outro lado, o número de rotas da Coreia vêm aumentando desde o ano passado, e o número de turistas vindos do país foi de 600 mil pessoas, um aumento de 22.2% em relação ao mesmo período do ano passado.

O número de turistas vindos Tailândia e das Filipinas também registraram um aumento muito grande com 75.100 (aumento de 22.5%) e 25.800 (aumento de 39.4%), respectivamente. Houve um grande aumento de turistas vindos de regiões que não comemoram o Ano-novo Chinês.

Fonte: NHK News