Criança de 10 meses morre após ser mordida por cão de estimação

Por volta das 16h35 de quinta-feira (9), os bombeiros receberam uma chamada de emergência que dizia: “Uma menina foi mordida por um cão”. O local do incidente era uma casa localizada em Kitanodai, Hachioji (Tóquio). Quando a equipe de emergência chegou na casa, Midori Yasuda, uma criança de 10 meses, estava com a cabeça sangrando, e morreu cerca de duas horas depois. O local era a casa dos avós de Midori, e o cão de estimação que a mordeu era da raça Golden Retriever (macho de 4 anos com aproximadamente 37kg).

Segundo o Departamento de Minamiosawa da Polícia Metropolitana de Tóquio, Midori estava começando a falar suas primeiras palavras e estava brincando com seus avós na sala de estar, contudo, o cão de estimação que era criado dentro de casa mordeu a criança repentinamente.

Midori visitava seus avós frequentemente. Os avós explicaram para a polícia que “o cachorro não latia nem mordia, e era manso e medroso”.

De acordo o Ministério do Meio Ambiente (MOE, sigla inglês), 4.373 casos de pessoas mordidas por cachorros ocorreram em 2015, sendo 98% causados por cães de estimação. Em 2015, em uma residência de Hokkaido, uma mulher de 52 anos morreu após ser mordida pelo cão de estimação de uma conhecida. Em 2014, na província de Oita, 7 estudantes do ensino fundamental I foram mordidos por um cachorro de médio porte com coleira, e ficaram feridos.

Fonte: NHK News