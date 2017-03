Cidades na Ásia estão entre as mais caras do mundo

Singapura e Hong Kong continuam nas duas primeiras posições enquanto Tóquio, Osaka e Seul estão em ascensão.

Cidades asiáticas como Singapura e Tóquio foram as mais caras no mundo para os residentes em 2016, visto que a valorização da moeda levou a um aumento no custo de vida geral.

A pesquisa Worldwide Cost of Living, descobriu que metade das 10 cidades mais caras estavam concentradas na Ásia. Singapura ficou em primeiro lugar pelo quarto ano consecutivo, enquanto Hong Kong manteve a segunda posição. O estudo examinou mais de 400 preços individuais sobre 160 produtos e serviços em 132 cidades.

Tóquio e Osaka em ascensão

A recente pesquisa também marcou o retorno das metrópoles japonesas de Tóquio e Osaka no ranking das 10, em quarto e quinto lugar, respectivamente. A capital do Japão subiu 7 posições enquanto Osaka ganhou 4 lugares, com os aumentos devido a uma recuperação sustentada no iene.

Seul ficou na 50ª posição há 7 anos, mas agora está no sexto lugar, atrás de Osaka. “O movimento para cima de Seul no ranking foi um processo sustentado e de longa década de valorização da moeda e pressões inflacionárias estáveis”, disse Jon Copestake, editor da pesquisa.

A pesquisa mostrou que Seul, Tóquio e Osaka foram as cidades mais dispendiosas no mundo para comprar produtos básicos. Encher uma cesta de compras em Seul é quase 50% mais caro se comparado à Nova York.

As 10 cidades mais caras no mundo (The Economist Intelligence Unit) :

País Cidade Rank Singapura Singapura 1 Hong Kong Hong Kong 2 Suíça Zurique 3 Japão Tóquio 4 Japão Osaka 5 Coreia do Sul Seul 6 Suíça Geneva 7 França Paris 7 Estados Unidos Nova York 9 Dinamarca Copenhague 9

Fonte: Nikkei Imagem: Bank Image