Chinês é encontrado com perfuração na cabeça causada por um cano de ferro

No Parque Ueno em Tóquio, um chinês foi encontrado em estado grave com a cabeça perfurada por um cano de ferro.

Por volta das 23h30 do dia 20, no Parque Ueno em Taito (Tóquio), um transeunte que passava pelo local encontrou o homem de nacionalidade chinesa caído no chão e informou o caso ao corpo de bombeiros. Ele foi transportado ao hospital com ferimentos graves, mas não corre risco de vida.

O cano de ferro tinha aproximadamente 1cm de diâmetro e 20cm de comprimento e estava perfurado entre a testa e o ombro direito do chinês de 28 anos. Segundo relatos de testemunhas, momentos antes do episódio, o chinês discutia com outro homem, de mesma nacionalidade.

A polícia acredita que o ferimento foi ocasionado durante um conflito entre os chineses e está investigando o caso.

Fonte: FNN News