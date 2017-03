Bancos no Japão aumentam assistência para estrangeiros

Os principais bancos no Japão estão expandindo a assistência em outros idiomas, com a intenção de atrair mais clientes enquanto espera-se que o número de estrangeiros no país cresça ainda mais.

O Mizuho Bank, o núcleo fundamental do Mizuho Financial Group Inc., vem aceitando chamadas em inglês, chinês e coreano, além do japonês, em seu centro de atendimento desde abril de 2016.

Em filiais do Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, unidade do Mitsubishi UFJ Financial Group IN., mostras de como preencher diversos tipos de formulários estão disponíveis em inglês, chinês e coreano.

Em uma tentativa de tornar a comunicação mais harmoniosa entre funcionários e clientes, as filiais também têm quadros de comunicação em 3 idiomas, permitindo aos clientes apontar os serviços que desejam. Desde o final de junho do ano passado, o número de residentes estrangeiros no Japão situou-se a 2.31 milhões, uma alta recorde, aumentando 3.4% em comparação ao final de dezembro de 2015, de acordo com estatísticas do governo.

Número de estrangeiros, tanto turistas como residentes, poderá aumentar

Tanto o número de turistas como residentes estrangeiros poderá aumentar, refletindo os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio em 2020.

Os bancos já estavam realizando medidas para auxiliar clientes estrangeiros, Os 3 megabancos do Japão – Mizuho, Tokyo Misubishi UFJ e o Sumitomo Mitsui Banking Corp. – introduziram caixas automáticos que exibem explicações em idiomas estrangeiros nas telas e aceitam cartões de débito emitidos no exterior.

O SMBC, sob controle do Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., faz explicações em inglês através de interfones instalados em caixas automáticos para aqueles que encontram problemas em usar as máquinas.

Fonte: Yomiuri Imagem: Bank Image