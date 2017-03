Autoridades têm muito trabalho após avalanches em Tochigi e Fukushima

As consequências ocasionadas por 2 avalanches, que ocorreram em locais diferentes na segunda-feira (27), estão mantendo as autoridades com muito trabalho.

Em um local próximo a um resort de esqui na cidade de Nasu (Tochigi), segundo autoridades, a neve deslizou cerca de 100 metros. Sete estudantes do ensino médio e um professor morreram. Outras 40 pessoas ficaram feridas.

O helicóptero da polícia sobrevoou a área na manhã de terça-feira para observar as condições e dizem que a avalanche ocorreu acima de uma pista de esqui, a cerca de 500 metros além de uma cabana.

Enquanto isso, na província de Fukushima, do ar, a equipe de resgate avistou 2 alpinistas que estavam perto do pico do Monte Adatara na manhã desta terça-feira (28).

Segundo a polícia, um dos dois, um homem de 69 anos estava inconsciente e uma equipe de resgate havia sido enviada ao local. O outro alpinista, de 64 anos, não está ferido.

Ambos deveriam ter retornado na segunda-feira (27), mas uma avalanche os atingiu no cume. A equipe de resgate retomou as buscas na manhã de hoje e encontrou os alpinistas próximos a uma cabine, a cerca de 1.5km do pico.

Fonte e imagem: NHK