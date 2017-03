Acidente entre trem e carro deixa um morto em Aichi

Por volta das 6h20 da manhã de sexta-feira (17), no cruzamento ferroviário da linha de Komaki da Nagoya Tetsudo de Gakudentenjin, em Inuyama (Aichi), um carro de porte pequeno (kei jidosha) colidiu com um trem que saiu de Inuyama com destino à Heian-dori.

Segundo o Departamento de Inuyama da Polícia de Aichi, a morte do motorista do kei jidosha foi confirmada no hospital em que foi transportado. Nenhum dos 50 passageiros do trem se feriu.

De acordo com a Nagoya Tetsudo, havia um disjuntor no cruzamento e o alarme de segurança estava funcionando. A polícia está investigando as circunstâncias do acidente.

Fonte: Sankei News