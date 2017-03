Tochigi: acidente deixa carro irreconhecível e mata motorista

Por volta das 20h do dia 26 (domingo), no cruzamento ferroviário entre as estações de Fujioka e Itakura Tōyōdai-mae da linha Tobu Nikko, o condutor de um trem verificou que um carro estava parado e acionou o freio de emergência, mas não conseguiu evitar a colisão.

Neste acidente, a motorista do carro Eiko Suto (81), residente em Sano (Tochigi), morreu.

Segundo a Tobu Tetsudo, não houve feridos entre os 100 passageiros, contudo, o trem ficou parado no local por duas horas e as pessoas ficaram presas dentro do trem. Durante 3 horas, uma parte da linha Tobu Nikko teve seu funcionamento adiado.

A polícia está investigando o porquê do carro estar parado no meio do cruzamento.

Fonte: ANN News