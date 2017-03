600 pessoas passaram a noite no Novo Aeroporto de Chitose por causa da neve

No Novo Aeroporto de Chitose nevou aproximadamente 11 centímetros no dia 30 e, devido aos trabalhos de remoção de neve, as duas pistas do complexo foram fechadas alternadamente, causando 45 cancelamentos de voos.

Devido a isso, as pessoas que não embarcaram nos voos previstos ficaram presas dentro do terminal do aeroporto, e uma parte do terminal que fecharia no período da noite ficou aberta para aproximadamente 600 passageiros passarem a noite.

Uma universitária de 22 anos que estava viajando de Kanagawa a Hokkaido falou: “Não pensava que iria ter neve pesada no final de março enquanto em Kanto as cerejeiras estão florescendo”.

Dentre as companhias aéreas, a ANA e a Air Do, que tiveram que realizar a reestruturação dos equipamentos dos voos que foram cancelados, decidiram cancelar outros 5. Ambas as empresas pediram aos clientes confirmarem novas informações na homepage das empresas.

Fonte: NHK News Imagem: Wikimedia Commons