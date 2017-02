Vídeo conceito do iPhone 8

Este ano, desde o anúncio feito por Steve Jobs em 2007, o iPhone completou 10 anos. Para comemorar o décimo aniversário do smartphone da maçã, nada melhor que o próximo modelo do iPhone (nome popular: iPhone 8) tenha uma repaginada no visual, reconhecimento facial, carregamento sem fio e, o item mais corajoso, o fim do botão físico do Home.

O iPhone poderá ter a funcionalidade de autentificação de impressão digital embutida no display e apresentar a primeira tela totalmente sem bordas da história do iPhone. Um vídeo feito pela ConceptsiPhone foi divulgado pelo The Verge (o vídeo foi feito por um brasileiro).

À primeira vista, o novo modelo não se difere muito do iPhone 7. Contudo, um display que preenche a tela inteira foi colocado na frente, deixando o design mais inovador.

Uma pequena depressão parecida com o botão Home ainda resta, mas não é o botão Home. É uma parte do display e mostra os contatos dos aplicativos de redes sociais, e pode ser utilizado como câmera também. Além disso, também há uma função parecida com o Touch Bar do MacBook Pro.

Este vídeo conceito foi feito por um fã, logo, obviamente, isso não significa que o iPhone 8 será exatamente assim. Entretanto, será que não seria uma boa ideia a Apple deixar o design do primeiro iPhone de lado e investir em um novo?

Fonte: Gizmodo JP