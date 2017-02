Ventania provoca feridos, voos cancelados e apagão no Japão

As fortes rajadas de vento na região Kanto do país, com ventos de 29 a 32,2 metros por segundo, provocaram muitos incidentes na região Kanto e parte de Tokai, na segunda-feira (20).

Na cidade de Chiba (província homônima) a velocidade das rajadas de vento foi de 29,8, segundo o Observatório Meteorológico Choshi. Na cidade de Otaki, uma mulher na faixa dos 80 anos foi socorrida. Ela sofreu uma queda por conta da ventania e teve fratura na perna direita. Em Ichikawa, uma mulher que estava pedalando foi derrubada pelos fortes ventos e teve lesões do lado direito do corpo. No total foram 5 ocorrências de socorro pelas quedas em decorrência da ventania.

Ventania provoca apagão e paralisação de voos

Houve ocorrência de apagão, atingindo mais de 5 mil edificações, segundo a NHK. O apagão foi por volta das 19h30, de segunda-feira (20), no litoral das províncias de Chiba e Kanagawa.

De acordo com a Tokyo Electric Power Company, foram 300 edifícios atingidos na cidade de Inashiki (Ibaraki), 2.200 em Fujisawa (Kanagawa) e 2.700 em Ichihara (Chiba), todas na região costeira, totalizando 5.200 pontos atingidos.

Os aeroportos de Narita e Haneda, somados, tiveram 75 voos cancelados e, segundo a NHK, várias aeronaves não conseguiram fazer a aterrissagem, no horário pouco depois das 19h00.

Shinkansen para por causa da ventania e afeta 12 mil pessoas

A JR-Japan Railways informou que os atrasos do shinkansen afetaram cerca de 12 mil passageiros. Isso por conta da ventania que provocou atrasos em 13 linhas, com atraso máximo de 23 minutos. Por volta das 18h50, em Kosai (Shizuoka) foi constatada uma rajada de vento de cerca de 30 m/s, o que fez interromper a operação do shinkansen, no trecho Hamamatsu (Shizuoka) a Toyohashi (Aichi).

Fontes: FNN, Sankei e NHK Imagem: FNN