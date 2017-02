Trump: “Se for pela segurança nacional, tudo é válido”

O Tribunal de Apelações do Nono Circuito Federal do oeste de Washington emitiu a liminar da suspensão temporária do decreto presidencial que impede a entrada de imigrantes de 7 países do Oriente Médio e África assinado pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

No dia 07, o Tribunal de Apelações ouviu as opiniões do governo de Trump e do estado de Washington por telefone, após receber queixas do governo de Trump.

Em relação a isso, no dia 8, Trump fez um discurso em uma reunião com policiais na capital de Washington. No discurso, Trump deixou bem claro sua insatisfação sobre a suspensão do decreto anti-imigração. “É um conteúdo inacreditável e vergonhoso. Não vou dizer que o tribunal é tendencioso, mas é muito político”, disse Trump.

Trump enfatizou novamente a importância do decreto anti-imigração e pediu para o tribunal retirar a liminar que suspende o decreto presidencial. “Se for pela segurança nacional, tudo é válido, inclusive limitar e impedir a entrada (de imigrantes). É importante para o sistema judicial que o tribunal tome a decisão correta”, argumentou o presidente dos EUA.

O Tribunal de Apelações deve emitir decisão em breve sobre veto a imigrantes esta semana, mas Trump criticou a liminar antes da decisão final.

Fonte: NHK News