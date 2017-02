Trump critica a política cambial do Japão

O presidente dos EUA Trump, no dia 31/Jan, reuniu a alta gerência de fabricantes de produtos farmacêuticos.

Durante seu cumprimento aos presentes, Trump mencionou as políticas cambiais e falou: “Vejam o que a China vem fazendo e o que o Japão estava fazendo por muitos anos. Eles operam a bolsa de valores e induzem a desvalorização da moeda”, citando e criticando o Japão.

Trump criticava constantemente o câmbio da China e do Japão antes de sua posse, mas, depois de tomar posse da presidência, esta é a primeira vez que ele cita diretamente as políticas cambiais do Japão.

E ainda, o presidente Trump disse: “Os outros países, ao induzir a desvalorização da moeda e o financiamento, estão em vantagem” e, segundo Trump, devido as medidas de flexibilização monetária do Banco Central Europeu e do Banco do Japão, eles adotaram medidas de limitação para a moeda ficar mais barata no mercado.

E mesmo em seu discurso do dia 26 de Janeiro, em relação aos acordos comerciais futuros, Trump quer criar fortes medidas para limitar a desvalorização da moeda para trazer vantagens para as importações.

A mídia japonesa está focando quais posições o presidente Trump, que questiona o déficit comercial, irá tomar em relação a moeda dentro da reunião da cúpula entre o Japão e os EUA que será realizada no dia 10 de Fevereiro.

Fonte: NHK News