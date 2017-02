Tóquio: Estudante com influenza cai do quarto andar e morre

Por volta das 13:00h de terça-feira (14), a polícia recebeu um telefonema de uma mulher que morava no quarto andar de um apartamento de Shinagawa (Tóquio) que informava sobre o “desaparecimento” de seu filho, que estava em repouso em seu quarto por ter contraído influenza.

Quando os policiais chegaram ao local, eles encontraram o garoto de 14 anos, estudante de colegial desfalecido e preso em cima de uma cerca. O menino foi transportado para o hospital, mas logo morreu.

Segundo o Departamento de Polícia Metropolitana, a partir das informações obtidas e das circunstâncias do incidente, acredita-se que o garoto tenha caído da janela de seu quarto do apartamento do quarto andar.

Na manhã do mesmo dia, o garoto foi diagnosticado com influenza em um hospital e estava recebendo dosagens do remédio Zanamivir (リレンザ – Rirenza ) enquanto repousava em sua casa.

O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (MHLW, sigla em inglês) recebeu relatórios sobre casos de menores de idade que ficavam violentos e correndo pela casa após terem recebido dosagens do Zanamivir. Também vários relatos sobre jovens que, mesmo sem nenhuma dosagem de remédio, ficavam mais violentos quando contraíam influenza.

A polícia está investigando o caso mais a fundo.

Fonte: NHK News