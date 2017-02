Terremoto de magnitude 5,4 em Kanto

Um terremoto de magnitude 5,4 ou shindo 4, abalou cidades da província de Ibaraki e Chiba, incluindo o Aeroporto Internacional de Narita.

A ocorrência foi às 18h19 deste domingo (19), segundo a Agência de Meteorologia do Japão.

As cidades afetadas foram Itakoichi e Kamisu, ambas da província de Ibaraki, com intensidade sísmica 4. Também, as cidades de Togane, Asahi, Katori, Tako, Narita (incluindo o aeroporto) e Sanmu, de Chiba, tiveram abalos de intensidade sísmica 4.

Tremores de shindo 2 e 3 foram registrados nas províncias de Tóquio, Chiba, Ibaraki, Tochigi e Saitama, Nas províncias de Miyagi, Fukushima, Gunma, Kanagawa, Niigata, Shizuoka e Yamagata, foram registrados tremores de 1 e 2 graus de intensidade.

O epicentro foi a 60 Km da costa leste da província de Chiba. Segundo a agência, não há risco de tsunami.

Às 15h02, houve um abalo de magnitude 4,2, com epicentro a 70 Km da costa leste da província de Fukushima, provocando tremores de intensidade sísmica 3 na cidade de Soma, e intensidades menores, de 1 e 2 em diversas cidades.

Mais 2 abalos menores foram registrados Yamanashi e Aomori, às 10h53 e 14h51. Pela manhã, às 7h25, um tremor de 2 graus de intensidade sísmica foi registrado na província de Ibaraki.

Fontes: AMJ e ND Imagem: ND