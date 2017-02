Temperaturas de primavera para hoje! Máximas de 15ºC em algumas regiões!

No sul do Japão, há um centro de alta pressão atmosférica, enquanto, no Japão, um centro de baixa pressão atmosférica está estacionado. Devido a isso, muitos ventos começarão vir em direção ao Japão, podendo chegar a 72km/h na tarde de hoje (16).

Esses ventos trarão uma atmosfera quente para o Japão e, com isso, a elevação das temperaturas.

Em Kyushu, alguns lugares terão as máximas maiores que 15ºC, equivalendo-se com as temperaturas de Abril. Nas regiões de Chugoku e Shikoku, as temperaturas serão elevadas. Entre as regiões de Kinki, Tokai e Chubu, as temperaturas não serão tão altas, mas a máxima ultrapassa a marca dos 10ºC. Em Hokuriku, as máximas serão superiores a 5ºC e, em Hokkaido, as temperaturas serão superiores a 0ºC.

Mais especificamente, as máximas serão de 7ºC em Sapporo. 10ºC em Akita, 15ºC em Tóquio, 13ºC em Nagoia, 14ºC em Osaka, 12ºC em Sendai, 16ºC em Shizuoka, 16ºC em Yamaguchi, 19ºC em Fukuoka e 22ºC em Naha.

Mas ainda assim, autoridades pedem para o cidadão ter cuidado com neve, avalanches, inundações por derretimento de gelo e desmoronamento de montanhas.

Previsão para sexta-feira (16)

A partir de sexta-feira, as temperaturas voltarão para as de inverno.

Devido a uma frente fria de um centro de baixa pressão atmosférica próxima a Hokkaido, ventos frios descerão do norte para a Honshu. Até a manhã de sexta-feira, as máximas serão altas, mas a temperatura começará a cair conforme o passar do dia. É preciso tomar cuidado com mudanças drásticas nas temperaturas e na direção dos ventos.

Fonte: Tenki e ANN News