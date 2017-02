Queda no preço da gasolina pela segunda semana consecutiva

Segundo a pesquisa semanal do preço de varejo dos produtos petrolíferos publicada no dia 8 de fevereiro pelo Departamento de Recursos Naturais e Energia, o preço médio da gasolina em todo o país foi de 130.9/litro (no dia 6/fev), uma queda de ¥0.1 em relação à semana anterior. Esta é a segunda semana consecutiva de queda.

Observando separadamente as regiões, a queda nos preços ocorreu em Hokkaido (¥1.1), Chuugoku e Kinki (¥0.2) e Kanto e Shikoku (¥0.1). As regiões de Chubu, Kyushu e Okinawa tiveram um aumento de ¥0.1. Tohoku continuou com o mesmo preço da semana passada.

A gasolina de alta octanagem fechou em ¥141.7, e o diesel em ¥110.3, ambos com uma queda de ¥0.1 em comparação com a semana passada.

O Centro de Informações do Petróleo acredita que, na semana que vem, haverá uma pequena alta nos preços.

Fonte: ANN News