Protestos em Tóquio e nos EUA contra decreto presidencial de Trump

No dia 30, uma manifestação contra o decreto presidencial que proíbe a entrada de refugiados sírios e imigrantes de 7 países da África e Oriente Médio foi realizada em Washington (EUA). Por outro lado, a Casa Branca declarou a demissão da Sally Yater por “recusa em cumprir uma ordem designada para proteger aos cidadãos do país” ao ter se pronunciado e orientado o Ministério da Justiça a não obedecer as medidas de Trump contra os refugiados e imigrantes.

Essa manifestação foi organizada por líderes de ambas as casas legislativas do Partido Liberal Democrático e contou com a presença de milhares de pessoas.

Manifestação em Tóquio

Na manhã de terça-feira (31), uma manifestação contra esse decreto presidencial foi realizado perto da Embaixada Americana de Tóquio. Os manifestantes se organizaram pela Internet e cerca de 30 americanos que vivem no Japão se reuniram.

As pessoas que se reuniram escreveram em letreiros mensagens como “Não proíba a entrada de muçulmanos” e “Os EUA ficaram grandes graças aos imigrantes”.

Uma americana que trabalha em uma empresa japonesa disse: “Esse decreto presidencial viola os direitos humanos e não traz nada de bom para os EUA. Achamos importante mostrar claramente que não apoiamos esse decreto presidencial, e resolvi participar”.

Fonte: NHK News e TBS News