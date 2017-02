Primavera e verão deste ano serão mais quentes que o normal

No dia 24 de fevereiro, a Agência Meteorológica do Japão (JMA, sigla em inglês) anunciou a previsão para os próximos 3 meses e para o verão (junho a agosto).

Segundo a JMA, nos próximos 3 meses, além de a temperatura de toda a atmosfera do país continuar alta, a previsão indica que, principalmente no oeste do Japão e em Okinawa, um centro de alta pressão de alta mobilidade cobrirá os céus.

No norte do Japão, a temperatura de março será igual ou superior à media. Já no oeste e no leste do Japão, assim como em Okinawa e nas Ilhas Amami, a temperatura será quase igual à media. Em abril, as temperaturas em todo o país estarão na média, mas em maio ficarão acima da média em todo o arquipélago.

Em relação à precipitação, nos meses de março e abril, a presença de chuva será menor do que a média no oeste do Japão e em Okinawa, porém, no leste e no norte do país, o índice de chuvas estará na média. Em maio, a previsão indica que será quase igual à média.

Além disso, durante os meses de junho e agosto, os ventos do oeste passarão mais pelo norte do que nos anos anteriores, e o Japão inteiro ficará suscetível a ventos quentes com os fortes vindos do Anticiclone do Pacífico e do Tibete, e as temperaturas serão mais quentes do que o normal, de acordo com a previsão.

“Além da previsão indicar um rigoroso calor para o verão deste ano, em torno de maio, como as temperaturas ficarão ainda mais quentes, é preciso se prevenir contra a insolação o quanto antes”, disse Motoaki Takekawa, meteorologista da Divisão de Informações Climáticas da JMA.

Fonte: NHK News