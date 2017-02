Neve intensa poderá afetar o leste e oeste do Japão até o domingo

Segundo a previsão da Agência Meteorológica do Japão (JMA), a neve pesada afetará grande parte das áreas montanhosas no oeste do Japão e algumas áreas baixas ao longo da costa do Pacífico até o dia 12 de fevereiro (domingo).

A nevasca prevista para o período de 24 horas até as 6h de 11 de fevereiro (sábado) é de 100cm na região Chugoku, 80cm em Kinki, 60cm em Hokuriku, 50cm em Tokai, 40cm em Tohoku, 30cm em Shikoku e 20cm em Kanto-Koshin e norte de Kyushu.

A JMA faz uma alerta à população em relação a interrupções nos transportes, avalanches, nevascas e neve acumulada em postes e árvores.

Fonte: Mainichi Imagem: JMA