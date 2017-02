Previsão de muita neve em boa parte do Japão

Segundo a Agência Meteorológica, devido à influência da baixa pressão atmosférica que está se formando no sul do Japão e se aproximando do Mar do Japão e de Honshu, está nevando principalmente nas regiões montanhosas do leste do país e os ventos também estão se intensificando gradualmente.

Após a passagem da baixa pressão atmosférica na noite de quinta-feira (09/fev), um forte frio fluirá para o continente e, devido ao fato de que o arranjo de pressão atmosférica de inverno se intensificará, além da previsão de neve pesada e aumento da quantidade de neve principalmente nas regiões do oeste do Japão próximas ao Mar do Japão, a previsão indica que haverá acúmulo até nas planícies próximas do Pacífico.

Até a manhã de sexta-feira (10/fev), o acúmulo de neve em áreas montanhosas será de 80 centímetros na região de Chugoku, 40 centímetros em Kinki e Hokuriku, 30 centímetros em Koshin e Tokai, 20 centímetros em Shikoku e Kyushu, e 15 centímetros no norte de Kanto.

A previsão é de que o forte arranjo de pressão atmosférica de inverno fique estacionado em território japonês até domingo (12/fev) e, além da possibilidade de aumento do acúmulo de neve principalmente das regiões montanhosas, os ventos se intensificarão principalmente no oeste do Japão, e o mar ficará violento.

A JMA adverte sobre os perigos de tempestades e impactos no tráfego devido à neve pesada e nevasca.

Fonte: NHK News Imagem: Yahoo