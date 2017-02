Pirâmide e marketing multinível: saiba as diferenças e o que é ilegal

Com promessas de ganhar muito dinheiro, as pessoas ficam tentadas a entrar nessas redes. Distinguir o que é pirâmide e marketing multinível parece ser difícil e também não é fácil de se compreender o que é juridicamente correto ou ilegal.

A pirâmide é ilegal enquanto o marketing multinível é aceito pelas autoridades, tanto dos EUA, Japão ou Brasil, pois promove a venda de uma ampla gama de produtos, que vão desde cosméticos a utensílios domésticos. As pessoas envolvidas são consideradas distribuidoras independentes, pois efetivamente entregam os produtos e ganham através deles.

Há diferenças sutis entre uma pirâmide e o MMN (acrônimo do Marketing Multinível). Por isso, veja a comparação e os detalhes abaixo.

A esperança de sair da fábrica e viver do próprio negócio pode ser sedutor. Há pouco mais de uma década, uma empresa de planos de saúde criou uma rede de frustrados e revoltados na comunidade. Os gestores da época trouxeram um mirabolante plano ao Japão: vieram com uma máquina de fazer dinheiro através do sistema de pirâmide.

Também no passado, outra empresa que fez algo parecido foi uma que prometia aos investidores ganhar muito dinheiro engordando gado.

Já a pirâmide chamada de TelexFree foi o caso mais recente dentro da comunidade, deixando brasileiros mais uma vez frustrados. Não há uma estatística do prejuízo entre os brasileiros no Japão, mas foi um valor relativamente alto.



No Japão, a denominação popular para pirâmide é nezumiko (ネズミ講), e a formal é mugenrensako (無限連鎖講). A legislação que proíbe essa prática está em vigor desde 1978.

Conhecidas do público do mundo inteiro, Tupperware, Herbalife, Avon, Nuskin, Amway e outras, são consideradas empresas de MMN.

Mas, como saber se é verdadeiramente um grupo ou uma empresa de MMN ou de pirâmide? No Brasil e nos Estados Unidos, há leis para regulamentar as atividades das empresas ou indústrias que usam do MMN. Um exemplo brasileiro de sucesso é a Natura, a qual produz cosméticos e possui uma rede de vendedores espalhada por todo o país.

Diferente dessas, as empresas que costumam remunerar os participantes com “bônus” por apresentação ou recrutamento podem ser do esquema pirâmide. As de MMN dão ênfase no treinamento de vendas e conhecimento dos produtos ou serviços, para que os integrantes da rede possam vender, entregar o produto e ganhar como resultado de suas vendas dentro de um período.

Outro ponto a tomar cuidado é a taxa de adesão não reembolsável do esquema, o que pode incluir a aquisição de um kit: material de treinamento e produtos para “iniciantes”.

Cuidado com qualquer empresas que se dizem do ramo de MMN que permitem cinco ou mais níveis de distribuidores para a coleta de comissões em uma única venda.

Um detalhe importante é o valor dos produtos vendidos: deve ser competitivo ou seja, ter um valor real.

Uma isca sedutora é que as empresas disfarçadas de MMN operam para a participação de eventos motivacionais. Na verdade, elas criam “pressão” sobre os participantes.

Antes de se integrar nesses esquemas, faça uma pesquisa para verificar se os gestores da empresa não estão envolvidos em processos jurídicos.

Cuidado com as pessoas que dizem ter ganhado milhões com a suposta MMN. Na verdade, elas ganharam fazendo apresentações de pessoas com promessas milionárias. Ou seja, vendem kits ou DVDs de treinamento dessas pirâmides e lucram com isso, sem a intenção de entregar o produto ou serviço.

Assim, a sustentabilidade do negócio disfarçado de MMN vem do recrutamento e da adesão de novos integrantes, fazendo uma coleta gigantesca de recursos com essa contribuição monetária.

Os integrantes de pirâmides não costumam permanecer longos anos no mercado. Ganham dinheiro somente as pessoas que estão no topo do negócio.