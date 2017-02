Piloto da ANA é penalizado por tirar fotos da cabine durante voo

Segundo informações recentes da ANA, em Novembro do ano passado, a empresa recebeu informações de que “fotos tiradas da cabine do piloto foram divulgadas na Internet” e, ao verificar esses dados, o piloto, de 50 anos, e capitão da aeronave tirava fotos da paisagem de fora da aeronave de dentro da cabine por um smartphone e as enviava para um conhecido via Internet, durante os meses de Março e Maio de 2016.

No momento que as fotos foram tiradas, embora os voos sejam operados por mais de um piloto, pelas normas da empresa, como tirar fotos para uso pessoal durante o voo e fornecer informações sigilosas para outras pessoas são atos proibidos, a ANA assumiu que a atitude do piloto viola essas normas e, em Dezembro do ano passado, penalizou-o.

A ANA não deixou claro o conteúdo da penalidade, mas o piloto continua realizando voos pela empresa.

O Ministério da Terra, Infra-estrutura, e Transportes (MLIT, sigla em inglês) assumiu que houve problemas na atitude do piloto e está estudando realizar orientações administrativas com o piloto futuramente.

Fonte: NHK News