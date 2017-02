Ônibus com 16 passageiros pega fogo em via expressa de Hiroshima

Por volta das 7h30 de terça-feira (14), o corpo de bombeiros recebeu um telefonema o qual reportava que um ônibus expresso estava em chamas perto da Shiwa Interchange da via expressa San’yo do bairro de Shiwa em Hiroshima (província homônima). Em um vídeo amador, é possível observar que o ônibus, que estava parado, pegava fogo e muita fumaça preta estava saindo do veículo.

Segundo a polícia, o ônibus expresso era operado pela Chugoku Bus, com sede em Fukuyama (Hiroshima) e, no momento do acidente, havia 16 pessoas no ônibus (contando com o motorista). Felizmente todos conseguiram escapar e não houve feridos.

O ônibus expresso havia partido da estação Onomichi da JR e estava indo em direção ao Hiroshima Bus Center da cidade de Hiroshima. Por causa do acidente, a pista de volta entre a Sanjo Interchange e a Shiwa Interchange da via expressa de San’yo de Higashi Hiroshima ficou interditada.

“Durante a viagem, começou a sair fumaça do lado esquerdo entre a frente do ônibus e a quinta fila de bancos. Eu abri a janela e saí”, disse um passageiro de 19 anos.

“Eu comecei a sentir um cheiro de fumaça quando estava dormindo no assento e estava saindo uma fumaça branca (do ônibus). Depois disso, começou a sair fumaça preta do ônibus, que foi obrigado a fazer uma parada de emergência, e todos evacuaram rapidamente”, disse uma outra passageira de 24 anos.

Fonte: NHK News