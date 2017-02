Neve: 65 acidentes e 8 pessoas hospitalizadas

Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA), devido à baixa pressão atmosférica e ao frio, está nevando principalmente no norte de Kanto e, mesmo nas planícies, há a presença de neve pesada.

Os maiores acúmulos de neve ao meio-dia foram de 11 centímetros em Okunikkou (Tochigi) e 9 centímetros em Mito (capital de Ibaraki).

Como a baixa pressão atmosférica localizada perto da Península de Kii está se desenvolvendo e simultaneamente se aproximando de Honshu, na porção ao norte de Kanto, prevê-se que nevará intermitentemente até o fim da tarde, e o acúmulo de neve pode aumentar ainda mais.

A JMA adverte sobre congelamento das pistas e os perigos nas rodovias causados pela neve.

Em Ibaraki, ao menos 8 pessoas foram transportadas a hospitais por ambulâncias

De acordo com o corpo de bombeiros de vários locais, até o meio-dia, ao menos 8 pessoas foram hospitalizadas por terem escorregado na neve ou se machucado em acidentes rodoviários.

Dentre elas, no bairro de Daigo, pouco depois das 8h, uma mulher de 73 anos escorregou na calçada e caiu no chão, fraturando os ossos da parte superior do corpo. Aproximadamente no mesmo horário, na cidade de Hitachi-Omiya, uma menina de 13 anos caiu de sua bicicleta e sofreu ferimentos leves.

Além destes, na cidade de Hokota, também por volta das 8h, um carro de porte leve e um caminhão de 10 toneladas colidiram. Duas pessoas que estavam no carro ficaram feridas.

De acordo com o Departamento Geral do Trânsito da Sede da Polícia de Ibaraki, devido à influência da neve na província, até as 8h, 65 acidentes de trânsito, resultando em danos materiais, que envolvem deslizamentos de veículos e colisões com carros parados no trânsito, foram registrados.

Segundo várias empresas ferroviárias, por volta das 11h, a linha ferroviária Sungun da JR teve um atraso de 15 minutos. O restante das linhas ferroviárias está funcionando normalmente.

Kosoku: Estradas com trânsito regulado pela polícia foram liberadas

Segundo a Unidade Policial de Tráfego na Autoestrada da Sede da Polícia de Ibaraki, as autoestradas reguladas na província devido à neve foram totalmente liberadas ao meio-dia.

Fonte: NHK News