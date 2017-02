Melhor período para visualização do sakura será no início de abril, segundo previsão

De acordo com a previsão da agência de informações climáticas Weather Map, as flores de cerejeira começarão a surgir em Tóquio (província homônima) Nagoia (Aichi) e na região Kyushu na última semana de março e o melhor período para visualização será no início de abril.

Devido a um inverno relativamente mais quente na região Kanto e áreas um pouco mais a oeste, o crescimento dos botões de sakura parece estar um pouco mais lento que o normal. Os efeitos do inverno quente parecem estar particularmente acentuados no oeste do Japão. Como resultado, as flores de cerejeira poderão surgir de uma vez só no final de março na região Kanto e mais a oeste, segundo a agência.

Segundo a Weather Map, as flores começarão a surgir em 26 de março em Tóquio e Fukuoka, 27 de março em Nagoia e 29 de março em Quioto e estarão em plena floração em 2 de abril em Tóquio, 5 de abril em Nagoia e 6 de abril em Quioto e Fukuoka.

No sul da região Tohoku, as flores surgirão no período normal, do início a meados de abril. Previsões para o norte de Tohoku e para Hokkaido serão anunciadas no final de fevereiro.

Fonte: Mainichi Imagem: Bank Image