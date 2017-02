Japão: vídeo de aluno sendo espancado vaza na Internet

Segundo as autoridades, o vídeo de um aluno do segundo ano do Colégio Municipal de Misato em Okinawa recebendo socos e chutes de um colega de classe em um parque perto da escola foi gravado por outro aluno e vazou na Internet.

Segundo o colégio e o Conselho de Educação da região, o vídeo foi gravado no dia 20 do mês passado e, além do aluno que estava sendo espancado e do que estava batendo, haviam outros 6 alunos no local, sendo que 2 destes estavam filmando a cena.

O vídeo inicialmente foi publicado em um aplicativo para que apenas alguns alunos pudessem visualizar. Agora está em uma conta aberta no Twitter.

A polícia aceitou o relatório de ofensa do aluno que foi espancado e irá apurar os fatos e ouvirá as circunstâncias dos alunos que estavam no local.

A escola disse: “Nós pretendemos orientar (os alunos) minunciosamente para que não se venha a repetir e realizar orientações morais sobre manipulação de informações”.

Assista ao vídeo.

沖縄県 美里 暴力 主犯の下の名前 “そら” pic.twitter.com/7Ih9tga7bQ — 美里中学 沖縄 (@si666444) 29 de janeiro de 2017

Fonte: NHK News e Livedoor